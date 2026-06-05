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В Полесске ищут подрядчика для ремонта помещений Колледжа строительства и профтехнологий

. Работы необходимо выполнить до 15 августа текущего года.

На капитальный ремонт помещений в здании учебных мастерских Колледжа строительства и профессиональных технологий в Полесске выделяют 28,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 17 июня, итоги подведут 19 июня. Работы необходимо выполнить до 15 августа текущего года по адресу: ул. Авиационная, д. 4, литер Б.

Помимо общестроительных работ, планируется обновить инженерные системы. В перечень работ входят электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, замена сантехнического оборудования, а также модернизация систем отопления и кондиционирования.