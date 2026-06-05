В воронежской больнице № 11 провели праздник для будущих мам

«Праздник зарождения жизни» для женщин, которые недавно встали на учет по беременности, провели в Воронежской городской клинической больнице № 11 в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.
Главной целью мероприятия стало знакомство будущих мам со специалистами женской консультации. Медицинские работники поздравили участниц встречи с началом нового жизненного периода. После врачи рассказали о физиологических изменениях, происходящих в организме женщины во время беременности, ознакомили будущих мам с порядком предстоящих обследований и дали рекомендации по сохранению здоровья.
Особое внимание было уделено вопросам ответственного отношения к самочувствию и важности регулярного медицинского наблюдения. В завершение встречи каждой участнице вручили памятный сертификат с пожеланиями здоровья и благополучия и небольшие подарки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.