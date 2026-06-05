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МТС и «Циан» объединят усилия в борьбе с телефонным мошенничеством

В рамках договоренностей МТС предоставляет «Циану» набор решений на базе технологий Big Data МТС Скоринг для защиты клиентов от спам-звонков.

ПАО «МТС» и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству (антифрод).

Соответствующее соглашение, направленное на сокращение числа нежелательных и мошеннических звонков пользователям «Циана», было подписано на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге. Партнерство позволит использовать технологические возможности МТС для защиты пользователей платформы от раздражающих и потенциально опасных звонков.

В рамках договоренностей МТС предоставляет «Циану» набор решений на базе технологий Big Data МТС Скоринг для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров.

Каждый входящий звонок пользователю платформы проверяется по этим критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.

«Антифрод-модели МТС ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. Партнерство с “Цианом” в борьбе с мошенниками — пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов», — прокомментировал вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.

«Пользователи, которые размещают объявления о продаже или ищут квартиру, нередко сталкиваются с волной нежелательных звонков. Партнерство позволит нам эффективно противодействовать телефонному мошенничеству и укрепить доверие к цифровым платформам», — отметил генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев.