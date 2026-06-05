Нижегородская ФАС нашла нарушения у почтовой службы

Поводом для вмешательства контролирующего органа стали массовые жалобы граждан. Нижегородцы заявляли, что сотрудники в окнах операторов отделений связи отказывали в оформлении простых и заказных писем. Вместо этого клиентам предлагали самостоятельно оформлять корреспонденцию через альтернативные каналы, а в случае отказа принуждали отправлять письма по завышенному тарифу.