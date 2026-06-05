Нижегородская ФАС нашла нарушения у почтовой службы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области выдало предупреждение крупному почтовому оператору о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Поводом для вмешательства контролирующего органа стали массовые жалобы граждан. Нижегородцы заявляли, что сотрудники в окнах операторов отделений связи отказывали в оформлении простых и заказных писем. Вместо этого клиентам предлагали самостоятельно оформлять корреспонденцию через альтернативные каналы, а в случае отказа принуждали отправлять письма по завышенному тарифу.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия ущемляют права потребителей и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Согласно предупреждению, организация обязана издать документ, запрещающий сотрудникам ограничивать граждан в выборе способа отправки писем, иначе антимонопольный орган примет жесткие меры реагирования.
Ранее сообщалось, что десятки нарушений нашли на трех нижегородских маршрутах.