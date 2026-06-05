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Взлом, битые стёкла, ножи и шприцы: калининградскую пятиэтажку терроризируют буйные гости

Полиция проводит проверку, люди написали в прокуратуру.

Источник: Клопс.ru

Жильцы дома № 10 на Яблоневой Аллее в Калининграде чуть ли не каждый день вздрагивают, заслышав приближение гостей одной из соседок. Те взламывают двери, бьют стёкла, воруют имущество, оставляют использованные шприцы, рассказали «Клопс» местные жители.

Такая ситуация продолжается уже около полутора лет. По адресу регулярно приезжает полиция, но дебоширов отпускают, и всё повторяется снова. Люди боятся за своих детей: буйные гости иногда появляются с ножами и битами, ведут себя агрессивно.

В УМВД региона жильцам ответили, что полиция проводит проверку. Не дожидаясь результатов, местные написали коллективное обращение в прокуратуру.

В апреле сообщалось, что два хулигана терроризируют суши-бары в центре Калининграда.

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