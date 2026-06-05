Более 284 тыс. дончан перешли в официальные чаты домов в «Макс»

Участники верифицированных каналов могут не только обсуждать соседские инициативы, но и напрямую писать представителям управляющей компании — без посредников и долгих звонков. «Домовые чаты не только облегчают общение между соседями, но и позволяют оперативно решать бытовые вопросы. Развитие чатов способствует повышению прозрачности работы управляющих компаний и формированию единых подходов к обработке обращений граждан, что обеспечивает контроль за сроками и качеством их рассмотрения», — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Такой формат помогает быстрее находить общий язык жильцам и управляющим: от заявки на ремонт подъезда до обсуждения благоустройства двора.