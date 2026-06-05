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В калининградских поликлиниках поставят стойки с искусственным интеллектом

Они смогут анализировать базовые параметры здоровья и, например, помогут записаться на диспансеризацию.

Источник: Комсомольская правда

Доступность медицины и других сфер в Калининградской области улучшат цифровые решения Сбера. Соглашение о сотрудничестве в области применения ИИ, цифровой трансформации и устойчивого развития 5 июня подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Алексей Беспрозванных и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что в здравоохранении региона заработают цифровые сервисы, которые сделают диагностику доступнее, а работу поликлиник — эффективнее. Например, протестируют умные медицинские стойки с искусственным интеллектом, которые могут за несколько секунд проанализировать базовые параметры здоровья человека, включая артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, а также помогут записаться на диспансеризацию. В детских поликлиниках поставят умные видеокамеры для дистанционной диагностики состояния лор-органов и кожных покровов.

Как сказал Герман Греф, соглашение с Калининградской областью — это про помощь человеку: «Чтобы пациент получал диагноз без недель ожидания. Чтобы пассажир не тратил часы на дорогу из-за неудобного транспорта. Чтобы предприниматель занимался развитием своего дела, а не бюрократией».

В регионе в транспорте, на спортивных объектах и в коммунальной инфраструктуре области начнут внедрять автоматизированные системы. Также новые цифровые решения можно использовать в охране окружающей среды для снижения негативного воздействия на.

природу и поддержки экологических проектов.

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