В калининградских поликлиниках поставят стойки с искусственным интеллектом

Известно, что в здравоохранении региона заработают цифровые сервисы, которые сделают диагностику доступнее, а работу поликлиник — эффективнее. Например, протестируют умные медицинские стойки с искусственным интеллектом, которые могут за несколько секунд проанализировать базовые параметры здоровья человека, включая артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, а также помогут записаться на диспансеризацию. В детских поликлиниках поставят умные видеокамеры для дистанционной диагностики состояния лор-органов и кожных покровов.