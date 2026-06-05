— 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети. Подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины рядом не было. Теперь уже я позвонил утром, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил: Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления как убийства детей. Он мне говорит: «У меня нет объяснений». Больше мы не общались.