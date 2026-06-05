Под Воронежем после ремонта открыли мост через Ведугу

Сооружение, введенное в эксплуатацию еще в 1979 году, эксплуатировалось практически полвека, хотя изначально было рассчитано на 30−40 лет службы. За прошедшие десятилетия нагрузки на мост кардинально изменились: на смену старой технике и устаревшим инженерным решениям пришли современные реалии, требующие повышенной надежности конструкций.