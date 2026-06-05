Симеонов день. Что надо сделать 6 июня, чтобы жизнь не пошла наперекосяк

6 июня — день, когда слово «родина» звучит по-особенному. Не потому, что так надо. А потому, что Пушкин научил нас любить язык без фальши — просто, точно и сердечно. В мире, где слова обесцениваются быстрее денег, он напоминает: есть вещи, которые не устаревают. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», — написал поэт за год до смерти. Сегодня этот памятник — сам язык. На котором мы говорим. На котором думаем. На котором любим.