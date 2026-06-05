Симеонов день. Что надо сделать 6 июня, чтобы жизнь не пошла наперекосяк

6 июня в светском календаре и российском пространстве — это день, когда русское слово встречается с его гением, праздник, у которого два имени, но один смысл. День русского языка и Пушкинский день. Они слились воедино, как сам язык и его главный творец. Александр Сергеевич Пушкин — не просто «наше всё». Это человек, который превратил язык в явление мирового значения.
Пушкинский день: 1880 год и памятник на Страстной.
Первый Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда в Москве на Страстной площади открыли памятник поэту. Торжество планировали на 26 мая — день рождения Пушкина по старому стилю, но из-за смерти императрицы Марии Александровны перенесли на 6 июня. В тот день Москва гуляла: шествия, публичные декламации стихов, речи знаменитых литераторов. Памятник работы Александра Опекушина стоит там до сих пор, только теперь площадь называется Пушкинской, а памятник — самый знаменитый поэтический монумент в стране.
В советское время традицию не забыли. В 1949-м широко отпраздновали 150-летие поэта: выставки в Москве и Ленинграде, восстановление усадьбы в Михайловском, плакаты с крылатыми выражениями по всей стране. А с 1967 года в Михайловском каждое первое воскресенье июня стали проводить Всесоюзный пушкинский праздник поэзии — позже он получил название «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» и жив до сих пор.
Официальный статус Пушкинский день получил в 1997 году по указу президента Бориса Ельцина.
День русского языка: ООН и президентский указ.
В 2010 году Департамент общественной информации ООН в рамках программы поддержки многоязычия провозгласил праздники для шести официальных языков организации. Для русского выбрали 6 июня — день рождения основоположника современного литературного языка. Другие языки получили свои даты: французский — 20 марта, китайский — 20 апреля, английский и испанский — 23 апреля (дни Шекспира и Сервантеса), арабский — 18 декабря.
На следующий год президент Дмитрий Медведев подписал указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина». С тех пор праздник — государственный.
Почему эти два праздника — одно целое.
Пушкин не изобретал русский язык — он им дышал. Но именно его гений придал языку ту форму, на которой мы говорим сегодня. До Пушкина русский литературный язык разрывался между архаичным церковнославянским и разговорным просторечием. Он нашёл середину — живую, гибкую, музыкальную. Лев Толстой говорил: «Пушкин — это наш учитель. Он воспитал в нас человека и писателя».
Сегодня русский язык — восьмой в мире по числу говорящих: более 260 миллионов человек. Он обладает официальным статусом в Беларуси, Казахстане, Киргизии и ряде других стран. По количеству русскоязычных сайтов он уступает только англоязычным.
Как отмечают сегодня.
В России в этот день — возложение цветов к памятникам Пушкину, литературные вечера, конкурсы чтецов, встречи с писателями. В ООН — концерты славянской музыки, выставки, экспресс-уроки русского языка для иностранных дипломатов. В Крыму с 2007 года проводят международный фестиваль «Великое русское слово». А в Михайловском, как и полвека назад, собираются поэты и читают стихи — те самые, которые мы знаем наизусть с детства.
6 июня — день, когда слово «родина» звучит по-особенному. Не потому, что так надо. А потому, что Пушкин научил нас любить язык без фальши — просто, точно и сердечно. В мире, где слова обесцениваются быстрее денег, он напоминает: есть вещи, которые не устаревают. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», — написал поэт за год до смерти. Сегодня этот памятник — сам язык. На котором мы говорим. На котором думаем. На котором любим.
Оберег от зла и сглаза.
В церковном календаре это день памяти преподобного Симеона Столпника (VI век), который провёл 37 лет на столпе (каменной башне) в посте и молитве, став основоположником аскезы столпничества. С детства он посвятил себя Богу, а в зрелом возрасте взобрался на каменную башню-столп, где провёл десятилетия в молитве и проповедях. Его подвиг поражал современников: люди приходили к нему за благословением, исцелением и советом. В народе его почитали как защитника от болезней и покровителя домашнего очага.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Симеонов день, Шиповников день, День шиповника.
Согласно народным поверьям, именно с цветения шиповника наступает настоящее лето. Наши предки говорили: «Шиповник цветёт — румянец года ведёт». На Руси шиповник называли своборино дерево и приписывали ему магические свойства — защиту от зла, нечистой силы и болезней.
Растение считалось оберегом от зла, сглаза и нечистой силы. Его колючки символизировали защиту, а яркие цветы — красоту и здоровье.
Традиции 6 июня: «румянец года».
В народе верили, что сваренный в лепестках шиповника мёд укрепляет силы и дарит здоровье на весь год. Отварами из цветов лечили простуду и раны, а настоями очищали кровь.
Крестьяне верили, что 6 июня природа открыта для общения: деревья, трава и даже ветер могут подсказать, в каком направлении двигаться. Считалось, что в этот день каждое доброе слово и дело возвращаются удачей, а злые помыслы и ссоры — проблемами.
Самая красивая и важная традиция дня — умывание утренней росой, собранной с лепестков шиповника. Девушки и женщины приходили к цветущим кустам на заре, шепотом просили у растения поделиться красотой и умывались «живой» водой. Считалось, что после этого кожа становится свежей и сияющей, как лепестки розы, морщины исчезают, а молодость продлевается и на лице появляется здоровый «румянец» — отсюда и поговорка про «румянец года».
Ритуалы Симеонова дня.
Шиповник на Руси использовали для защиты от зла:
Для защиты молодожёнов: В шапку жениха втыкали три шипа от шиповника. Невеста после свадьбы бросала на куст свою фату и кланялась растению девять раз.
Для защиты детей: Плоды шиповника зашивали в одежду малыша или клали в колыбель. Пеленки сушили на кустах шиповника, чтобы дитя росло здоровым и защищённым от сглаза.
Для защиты дома: Ветками шиповника украшали двери и окна. Если шиповник у дома буйно цвёл — это предвещало мир и благополучие в семье на весь год.
Существовал и целебный ритуал: на шиповник «переносили» недуги. На куст на ночь вешали красную нитку, а на шею больного — жёлтую. Затем с заговором меняли нитки местами, веря, что болезнь переходит на растение, а его живительная сила — на человека. Воду после лечения выливали под куст.
Чтобы задобрить высшие силы, к шиповнику, растущему на перекрёстке или развилке дорог, приносили дары: оставляли под корнями хлеб, пироги или блины. Если на следующий день даров не оказывалось — это считалось добрым знаком, означавшим, что жертва принята.
Также 6 июня было принято:
Собирать и сушить цветы шиповника для целебных отваров (но делать это могли только травники и знахари).
Собирать травы — в этот день они обладают особой силой.
Украшать дом венками из зелени, веток и полевых цветов.
Отдавать долги — чтобы не тянуть за собой финансовую тяжесть.
Запреты на Симеона Столпника.
Чего категорически нельзя было делать 6 июня.
Ломать ветки шиповника, срывать цветы без разрешения — главный запрет дня, иначе можно потерять любимого человека или навлечь болезни.
Ставить в доме вазу с живыми цветами — к ссорам с близкими (по одному из поверий).
Стирать и мыть голову — вода может смыть защиту от болезней и удачу.
Выливать воду на улицу — можно «вымыть» удачу и здоровье.
Ссориться, ругаться, сквернословить — любое злое слово возвращается бумерангом.
Жаловаться на судьбу и рассказывать о проблемах — проблемы могут умножиться.
Давать в долг деньги — их могут не вернуть, а финансовые проблемы придут в дом.
Тратить крупные суммы — к убыткам и долгам.
Отправляться в дальнюю дорогу — путь будет неудачным, возможны неприятности.
Вставать с левой ноги и выходить из дома левой ногой — весь день пойдёт наперекосяк.
Ходить в баню — можно смыть удачу.
Унывать и грустить — можно «загрустить» до самой осени.
Купаться в открытых водоёмах — по поверьям, в начале июня активизируются водяные духи.
Одним словом, 6 июня — это день, когда дикая роза становится священным растением-оберегом, дарящим красоту, здоровье и защиту.
Центральное место занимает культ преподобного Симеона Столпника, чья аскеза и долготерпение символизировали духовную стойкость — качество, необходимое и земледельцу в начале лета. Умывание росой с шиповника — яркий пример народной косметической магии, где «живая» вода и целебные свойства растения соединяются для сохранения молодости и красоты. Обилие обережных обрядов с шиповником (в шапку жениха, в колыбель младенца, на дверях дома) отражает веру в защитную силу «свобориного дерева».
Многочисленные запреты (на стирку, на долги, на ссоры, на дальние дороги, на баню) связаны с представлением о том, что в этот «пограничный» день начала лета человек особенно уязвим, и любое неверное действие может навредить здоровью, удаче и благополучию семьи на весь оставшийся сезон.
Как прожить 6 июня: голову не мыть.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Умойтесь росой (или просто водой с доброй мыслью). Если есть возможность выйти рано утром в парк и умыться росой — сделайте это. Если нет — умойтесь водой, представляя, как она смывает усталость и дарит свежесть. По древней традиции, это «сохраняет молодость и красоту».
2. Приготовьте отвар шиповника. Купите в аптеке или соберите (если есть возможность) сушёные плоды шиповника и заварите полезный чай. По народному поверью, «сваренный в лепестках шиповника мёд укрепляет силы и дарит здоровье».
3. Проведите день в хорошем настроении и без ссор. 6 июня считается, что каждое доброе слово и дело возвращаются удачей. Избегайте конфликтов, улыбайтесь, помогайте другим. Это улучшит отношения и в коллективе, и дома.
4. Помогите нуждающимся или навестите больного родственника. По народной мудрости, этот день располагает к добрым делам, которые «возвращаются сторицей».
5. Не стирайте и не мойте голову (хотя бы сегодня). Отложите стирку и мытьё головы на другой день — по примете, вода может «смыть защиту от болезней».
6. Не берите и не давайте в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — чтобы не привлечь денежные проблемы.
7. Не жалуйтесь на жизнь и не рассказывайте о своих бедах. По поверью, пожаловавшийся может приумножить свои проблемы. Лучше поделитесь хорошими новостями.
8. Украсьте дом веточкой шиповника или венком из полевых цветов. Это создаст летнее настроение и, по древнему поверью, защитит дом от зла.
9. Испеките пирог с луком или просто с любой начинкой. Угостите домашних и соседей — по примете, это привлекает достаток.
10. Отдайте долги (если есть). Этот день считался удачным для возврата долгов, чтобы не «тянуть за собой финансовую тяжесть».
Приметы дня на 6 июня:
Шиповник зацвёл — заморозков больше не будет до осени.
Шиповник у дома буйно цветёт — к миру и благополучию в семье.
Дождь 6 июня — к богатому урожаю грибов.
Сильный туман утром — в лесах будет много грибов и ягод.
Громкое кваканье лягушек — к хорошей погоде.
Много муравьёв — к солнечным дням.
Собаки воют весь день — к ненастью.
Кошка спит целый день — к жарким дням без осадков.
Жара — к тёплой осени.
Сильный ветер — к лютой зиме.
Радуга после дождя — к щедрому урожаю зерна.
Кусок хлеба упал горбушкой вверх — через месяц жди богатства.
Цветущая земляника — к урожаю сыроежек.
Одуванчики поникли — к засушливому лету.