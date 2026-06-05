В Выксунском округе открылась новая лесопожарная станция

Как отметили в ведомстве, существуют три типа лесопожарных станций, различающиеся по оснащению и возможностям. Так, ЛПС-1 способна ликвидировать до двух одновременно действующих пожаров в день, тогда как более мощная ЛПС-2, оснащенная расширенным набором специализированной техники, средств пожаротушения, транспорта, связи и инвентаря, может справляться уже с четырьмя пожарами одновременно. Наиболее высокооснащенная ЛПС-3 создается в тех округах региона, где леса характеризуются высокой природной пожарной опасностью и продолжительным пожароопасным сезоном.