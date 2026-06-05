В Выксунском округе открылась новая лесопожарная станция

В Выксунском округе появилась новая лесопожарная станция второго типа — Пристанская. Необходимая техника была приобретена за счет федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.
«Охрана лесов от пожаров — наша приоритетная задача. Особое внимание уделяем лесничествам с повышенным риском возникновения лесных возгораний. После крупных лесных пожаров 2010 года на значительных территориях образовались участки хвойных молодняков, представляющие высокую пожарную опасность. Для повышения уровня безопасности принято решение о реорганизации Выксунской лесопожарной станции первого типа в более мощную и оснащенную структурную единицу — Пристанскую лесопожарную станцию второго типа», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Министерство последовательно укрепляет материально-техническую базу лесопожарных формирований, обновляя противопожарную технику, внедряя современные технологии охраны лесов и совершенствуя сеть лесопожарных станций (ЛПС). Это позволяет существенно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами.
Как отметили в ведомстве, существуют три типа лесопожарных станций, различающиеся по оснащению и возможностям. Так, ЛПС-1 способна ликвидировать до двух одновременно действующих пожаров в день, тогда как более мощная ЛПС-2, оснащенная расширенным набором специализированной техники, средств пожаротушения, транспорта, связи и инвентаря, может справляться уже с четырьмя пожарами одновременно. Наиболее высокооснащенная ЛПС-3 создается в тех округах региона, где леса характеризуются высокой природной пожарной опасностью и продолжительным пожароопасным сезоном.
«Усиление лесопожарных структур продолжается с 2020 года. В рамках модернизации три лесопожарные станции второго типа — Уренская, Ковернинская и Первомайская — были преобразованы в станции третьего типа. Благодаря повышенному уровню оснащения каждая из них стала способна одновременно обеспечивать тушение лесных пожаров на территории нескольких округов региона. Кроме того, была создана новая Кузьмиярская лесопожарная станция первого типа, которая усилила группировку формирований, обслуживающих Михайловское лесничество», — добавил Роман Воробьев.
Лесопожарные станции организованы на базе двух подведомственных Минлесхозу учреждений — Нижегородского лесопожарного центра и Выксунского лесхоза. Всего в Нижегородской области 43 станции, обеспечивающие полный комплекс работ по борьбе с лесными пожарами, включая ликвидацию возгораний на территории лесного фонда, мониторинг пожароопасной ситуации, а также проведение мероприятий по противопожарному обустройству лесов. Все лесопожарные станции оснащены необходимыми техническими средствами, противопожарным оборудованием и инвентарем, а также укомплектованы личным составом, прошедшим соответствующую подготовку для решения поставленных задач.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».