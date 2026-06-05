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Роспотребнадзор назвал радон основным источником радиации в Ростовской области

Годовая доза облучения жителей Ростовской области сохранилась в пределах нормы.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области не зафиксировали ни одной радиационной аварии или потери источников излучения. Об этом сообщается в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

— Радиационная обстановка в регионе оценивается как удовлетворительная. Превышений пределов доз облучения персонала промышленных предприятий не выявили, — указано в документах ведомства.

Доза облучения на одного жителя Дона составляет 4,4 миллизиверта в год. Основная часть нагрузки приходится на природные факторы: радон и космическое излучение. Средние значения радиационного фона на постах мониторинга остаются в норме.

За ситуацией круглосуточно следят пятнадцать пунктов контроля. Дополнительно специалисты проверяют территорию вокруг атомной электростанции. В областном реестре сейчас числится 21 человек, чьи заболевания связаны с радиационными катастрофами прошлых лет.

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