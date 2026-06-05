Верховный суд оставил в силе 21 год колонии для белгородской экс-чиновницы

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор бывшей сотруднице правительства Белгородской области Виктории Шинкарук и ее знакомому Александру Холодкову (оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу о подготовке серии терактов на железнодорожных и нефтеперерабатывающих объектах. Фигурантам назначено по 21 году лишения свободы. Об этом 5 июня сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.