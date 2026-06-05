Звание «Заслуженный архитектор» впервые учредили в Нижегородской области

Новое звание призвано поощрять архитекторов за личные заслуги в проектировании объектов капитального строительства и значительный вклад в формирование градостроительного облика. По словам министра Дарьи Шунаевой, эта награда станет мостом между традициями нижегородской архитектурной школы и современными вызовами.