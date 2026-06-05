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Звание «Заслуженный архитектор» впервые учредили в Нижегородской области

Новая награда призвана поощрять специалистов за вклад в создание уникального облика региона, а первые награждения пройдут в августе 2026 года.

В министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области состоялось первое заседание комиссии по присвоению нового почётного звания — «Заслуженный архитектор Нижегородской области». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новое звание призвано поощрять архитекторов за личные заслуги в проектировании объектов капитального строительства и значительный вклад в формирование градостроительного облика. По словам министра Дарьи Шунаевой, эта награда станет мостом между традициями нижегородской архитектурной школы и современными вызовами.

В состав комиссии, сформированной региональным Заксобранием, вошли ведущие специалисты отрасли, включая главного архитектора области Сергея Попова и заместителя председателя ЗСНО Дениса Бакиева. Кандидатов на награждение определят по итогам открытого голосования, а сама церемония запланирована на август 2026 года.

Ранее сообщалось, что звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоили 34 ветеранам.