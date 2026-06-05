В Петербурге открыли амбулаторию детской поликлиники № 49

Новую амбулаторию детской городской поликлиники № 49 открыли на Кадетском бульваре города Пушкина в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Для создания комфортных условий в здании провели ремонт: выполнили перепланировку и отделку помещений, полностью заменили инженерные сети и смонтировали современную систему вентиляции. Там теперь есть три кабинета участкового врача-педиатра, прививочно-процедурный и массажный кабинеты, фильтр-бокс, ординаторская, комната матери и ребенка, а также подсобные и другие помещения. В отделении оказывается полный спектр первичной врачебной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.