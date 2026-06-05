В Петербурге открыли амбулаторию детской поликлиники № 49

Для создания комфортных условий в здании провели ремонт: выполнили перепланировку и отделку помещений, полностью заменили инженерные сети и смонтировали современную систему вентиляции. Там теперь есть три кабинета участкового врача-педиатра, прививочно-процедурный и массажный кабинеты, фильтр-бокс, ординаторская, комната матери и ребенка, а также подсобные и другие помещения. В отделении оказывается полный спектр первичной врачебной помощи.