Какой сегодня праздник: День русского языка

День русского языка отмечают ежегодно 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого считают основоположником современного русского литературного языка. Раньше 6 июня отмечали Пушкинский день России — традиция уходит корнями ещё в XIX век, когда в 1880 году в этот день открыли памятник поэту в Москве. Со временем два праздника фактически объединились: сейчас в один день чествуют и великого поэта, и сам язык. Русский язык — не только государственный язык РФ, но и один из шести официальных языков ООН. По данным Росстата на 2025 год, более 255 миллионов человек в мире говорят на русском языке. Русский язык занимает девятое место в мире по числу говорящих на нём людей. При этом для 57,31% из них русский — родной язык.