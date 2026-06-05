Какой сегодня праздник: День русского языка

День русского языка отмечают ежегодно 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого считают основоположником современного русского литературного языка. Раньше 6 июня отмечали Пушкинский день России — традиция уходит корнями ещё в XIX век, когда в 1880 году в этот день открыли памятник поэту в Москве. Со временем два праздника фактически объединились: сейчас в один день чествуют и великого поэта, и сам язык. Русский язык — не только государственный язык РФ, но и один из шести официальных языков ООН. По данным Росстата на 2025 год, более 255 миллионов человек в мире говорят на русском языке. Русский язык занимает девятое место в мире по числу говорящих на нём людей. При этом для 57,31% из них русский — родной язык.
6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал первый электрический утюг. Это стало настоящим прорывом: до изобретения электроприбора люди пользовались тяжёлыми чугунными утюгами, которые нужно было нагревать на печи или заполнять горячими углями. В 1903 году изобретатель Эрл Ричардсон усовершенствовал прибор — создал облегчённый утюг с нагревательной спиралью, что сделало его практичнее и безопаснее. В XX-XXI веках появились функции пара, вертикального отпаривания, регулировки температуры и автоотключения.
День очков отмечают как дань уважения одному из важнейших оптических изобретений и как повод напомнить о здоровье глаз. Есть версия, что праздник приурочен к дате основания в 1923 году американской компании Zyloware Eyewear — одного из ранних производителей очков; именно 6 июня считается днём ее создания. Однако первые очки изготовили примерно в 1280—1290 годах в Италии; их применяли для коррекции дальнозоркости. В XVI веке появились и вогнутые линзы для близоруких. А привычные очки с дужками, похожими на современные, вошли в обиход лишь в XVIII веке. По некоторым оценкам, примерно 2,5 миллиарда человек во всём мире носят очки. В эту цифру входят те, кто использует очки по рецепту для коррекции зрения, очки для чтения и солнцезащитные очки без рецепта. Это около трети населения планеты.