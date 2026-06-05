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После обмена пленными домой вернулся боец из Перми

В январе 2024 года он попал под атаку БПЛА на Покровском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил добрую новость — после очередного обмена пленными по формуле 185 на 185 между Россией и Украиной домой вернулся контрактник из Перми.

— Вместе со сослуживцами в январе 2024 года он попал под атаку БПЛА на Покровском направлении и был тяжело ранен в обе ноги, — говорит Игорь Сапко. — Переговорил с мамой нашего героя. Каждый такой разговор — это сильные эмоции и слёзы, но теперь уже слёзы радости.

По словам омбудсмена, сейчас все освобожденные военнослужащие находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

— Нашим бойцам будет оказана вся необходимая психологическая и медицинская помощь в учреждениях. Искренне благодарю всех, кто делает такие возвращения возможными, кто неустанно трудится на этом непростом пути! — добавил прикамский омбудсмен.

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