Путин: Еврозона понесла убытки от 1,5 до 2,5 трлн евро из-за санкций против РФ

«По разным оценкам, если на Еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллиона евро в Еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка, и эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами», — указал российский лидер.