На Дону прошла спартакиада для медработников и студентов

Первая спартакиада «Наставник-2026» для медработников Дона и студентов Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) состоялась с 29 по 31 мая, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Состязание прошло в Волгодонске. Участие приняли почти 1 тысяча человек, всего было 50 команд. В программе были как личные, так и командные дисциплины: гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, эстафеты, а еще участники сдавали нормативы комплекса ГТО. Отдельные баталии развернулись за столами для настольного тенниса и на волейбольной площадке.
По итогам абсолютного первенства золото завоевала команда РостГМУ Минздрава России. Серебряным призером стал коллектив Волгодонской городской организации профсоюза работников здравоохранения. Замкнула тройку лидеров сборная городской больницы № 4 Ростова-на-Дону.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.