На Дону прошла спартакиада для медработников и студентов

Состязание прошло в Волгодонске. Участие приняли почти 1 тысяча человек, всего было 50 команд. В программе были как личные, так и командные дисциплины: гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, эстафеты, а еще участники сдавали нормативы комплекса ГТО. Отдельные баталии развернулись за столами для настольного тенниса и на волейбольной площадке.