В Румынии раскрыли, что случилось с найденными в стране дронами ВСУ

По данным Дана, один БЭК взорвался в порту Констанца, второй самоликвидировался под наблюдением береговой охраны в акватории порта. Остальных два уничтожились примерно в 145 км к востоку от города. Жертв и значительного ущерба удалось избежать, угрозы для граждан и инфраструктуры Румынии нет.