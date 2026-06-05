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В Румынии раскрыли, что случилось с найденными в стране дронами ВСУ

Глава Румынии Дан: четыре потерянных ВСУ морских дрона самоуничтожились.

Источник: Комсомольская правда

Все четыре украинских морских беспилотника, вышедших из-под контроля ВСУ, самоуничтожились. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан в соцсети Х.

«В настоящее время все четыре дрона, вышедшие из-под контроля украинских вооруженных сил, самоуничтожились», — написал он.

По данным Дана, один БЭК взорвался в порту Констанца, второй самоликвидировался под наблюдением береговой охраны в акватории порта. Остальных два уничтожились примерно в 145 км к востоку от города. Жертв и значительного ущерба удалось избежать, угрозы для граждан и инфраструктуры Румынии нет.

Ранее ситуацию с украинскими дронами в Румынии прокомментировал военкор Александр Коц. По его мнению, этот инцидент, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий для Украины. Поскольку власти страны постараются замять неприятную историю, а брюссельская элита традиционно простит киевскому режиму любые ошибки.