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Легенды футбола раздали автографы перед матчем России и Буркина-Фасо

Сегодня, 5 июня, легенды российского футбола Владимир Габулов и Игорь Семшов провели у "Волгоград.

Сегодня, 5 июня, легенды российского футбола Владимир Габулов и Игорь Семшов провели у «Волгоград Арены» автограф-сессию перед матчем сборных России и Буркина-Фасо. Волгоградские болельщики выстроились в очередь, чтобы увидеть вживую знаменитых спортсменов.

Вход на трибуны уже открыт для всех болельщиков. Отметим, сегодня на волгоградском стадионе ожидается аншлаг — непроданными остались за два часа до встречи всего около 150-ти билетов.

Перед началом матча для болельщиков подготовлена насыщенная развлекательная программа. Помимо автограф-сессии, зрители получили возможность выйти на поле и поиграть с известными нападающим и полузащитником Русланом Пименовым и Валерием Есиповым.

Внутри арены гостей ждут дополнительные развлечения. В холодной галерее на секторах A, B, C и D работают станции аквагрима. В фойе стадиона можно посетить мастер‑класс по украшению кокошника, барбер‑станцию и зону аэротату. Рядом расположился фаншоп с официальной атрибутикой.

На площади перед ареной гостей ждёт парк развлечений с конкурсами и призами. Отдельная фотозона, посвящённая сборной Буркина‑Фасо, установлена на стилобате сектора С116.

После финального свистка завершит вечер Сергей Нихаенко, финалист проекта Олега Газманова «Родники», — он исполнит композицию «Высота».

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU.