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Путин: Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить себя

Путин заявил, что Россия имеет все собственные инструменты для развития ПВО, в отличие от Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо усиливать противовоздушную оборону для обеспечения безопасности территории. Такое заявление глава государства сделал в ответ на вопрос экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль о новых угрозах, связанных с дронами.

«Как на это можно реагировать? Мы должны укреплять нашу систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить территорию РФ. Мы работаем. Россия, в отличие от Украины, обладает всем набором для развития на собственной базе», — указал президент в ходе ПМЭФ.

Кнайсль указывала, что современные беспилотники преодолевают огромные расстояния, а дистанция между оператором и целью создает новую реальность без правил ведения боя. Она спросила, как остановить гонку вооружений, напомнив о попытках создать законы войны 140 лет назад.

Путин ответил, что международное сообщество пытается реагировать на угрозы, но многие страны отходят от договоренностей. Он подчеркнул, что БПЛА на Украину поставляют с Запада, поэтому России нужно укреплять систему ПВО.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026.

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