Жители России могут поучаствовать в развитии программы «Пушкинская карта»

«Ваше мнение очень важно — именно оно помогает лучше понять, как программа “Пушкинская карта” влияет на вашу жизнь, увлечения и отношение к культуре и государству. Чем откровеннее и честнее вы поделитесь своими мыслями, тем точнее мы сможем увидеть актуальную картину и понять, что действительно важно для молодого поколения», — говорится в сообщении.