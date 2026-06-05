Жители России могут поучаствовать в развитии программы «Пушкинская карта»

Жителей России приглашают принять участие в опросе о том, как программа «Пушкинская карта» влияет на гражданскую активность, самоопределение и участие в культурной жизни, сообщили в ФКУ.
«Ваше мнение очень важно — именно оно помогает лучше понять, как программа “Пушкинская карта” влияет на вашу жизнь, увлечения и отношение к культуре и государству. Чем откровеннее и честнее вы поделитесь своими мыслями, тем точнее мы сможем увидеть актуальную картину и понять, что действительно важно для молодого поколения», — говорится в сообщении.
Принять участие в опросе можно по ссылке.
Напомним, что получить Пушкинскую карту может любой гражданин России 14−22 лет. По ней можно купить билеты на спектакли, концерты, в кинотеатры, музеи и на выставки по всей стране. Баланс карты в размере 5 тысяч рублей обновляется каждый год 1 января.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.