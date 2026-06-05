Олег Копылов о новом составе Градсовета: «Город нам испортят на десятилетия»

Две трети чиновников в новом составе Архитектурно-градостроительного совета, приступающего к работе 3 июля, свидетельствует о нежелании чиновников заниматься своей непосредственной работой. К такому выводу пришел руководитель бюро «Студия архитектуры» Олег Копылов, входивший в состав Градсовета, избранного в июле 2025 года.
«А вы, друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь… Есть такая басня, — вспомнил произведение Ивана Крылова архитектор. — Это из той же серии. Или вот когда пироги печёт сапожник, а сапоги… Ну, в общем, тут та же история. Люди не хотят заниматься своими профессиональными вещами. Может быть, потому что забыли о своей профессии. А нам они тоже запрещают это делать».
Копылов также заявил, что руководство Калининградской области, приезжающее сюда на небольшой срок, не способствует развитию города в плане архитектуры и градостроительства.
«Есть еще такая идея. Она не моя, а моего коллеги-архитектора, который ни в какие Советы и в жюри не входит, но всегда так ёрничает немножечко, — продолжил свою мысль архитектор. — Так вот он сказал, что интересная получается ситуация: приезжают люди к нам в область и они не ведут себя как гости. Один приехал — снёс Дом Советов. Другие пришли (не будем называть имён), и они тоже не считаются с мнением архитектурной общественности. Даже дело не в наших архитекторах. Вот даже если бы из Перми вы архитекторов сюда привезли или с Дальнего Востока, они бы сказали ровно то, что сказали мы. А я уже не говорю про каких-нибудь немцев, которые вообще стараются не дышать на старину и на законсервированные территории. А тут собралась кучка дилетантов и диктует нам повестку. Они потом всё равно все уедут. Они же все временно тут, в нашей областной администрации. А город они нам испортят на десятилетия. Вот основная мысль. Не я ее сказал, но с ней все согласны. Может, они все хорошие люди, и даже замечательные. И чиновники, может быть, хорошие. Но мы же знаем, что чиновники — это народ подневольный. У них же всё как в армии. Они не могут там возразить, даже если сами понимают, что это неправильно. Они не могут ничего там сказать против начальника. Мнение начальника для них закон. Или они вылетят с работы. Получается, что есть у нас этот истончённый слой профессионалов, а он тоньше некуда. И вот этот тонкий слой архитектурной общественности сейчас забивают. Просто забили его, сделали из него маргиналов. У нас всех не хватает. Учителей, музыкантов, архитекторов, скульпторов. У нас всех не хватает. Напряжёнка с профессией».
Напомним, что 2 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение, которым утвердил новый состав Архитектурно-градостроительного совета региона. Документ вступит в силу 3 июля текущего года и радикально обновит экспертный состав.
Согласно опубликованному списку кандидатур, в совет избраны 23 чиновника и всего 8 архитекторов. При этом меняется и руководитель совета — им становится первый заместитель губернатора Валерий Шерин. Предыдущему председателю, главному архитектору Калининградской области Евгению Костромину, досталась лишь должность зампредседателя.