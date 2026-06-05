Портфель сделок отечественного бизнеса с Китаем вырос на 57%

Малый и средний бизнес двух стран продолжает укреплять деловые связи — этому способствует развитие специализированных сервисов для сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В частности, набирает популярность онлайн база поставщиков из КНР: с начала года её объём вырос в пять раз. Сейчас в этом списке более 2,5 тыс. профилей компаний — клиентов ВТБ Шанхай, заинтересованных в сотрудничестве с российскими предпринимателями. Они структурированы отраслям и видам продукции и находятся в свободном доступе для представителей малого и среднего бизнеса.