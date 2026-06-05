За первый квартал 2026 года инвестиции прикамских компаний в основной капитал снизились на 7%

По данным Пермьстата, в январе-марте 2026 года инвестиции в основной капитал на территории региона составили 93 млрд руб., что составляет 93% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Организации (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций) за январь-март 2026 года направили 75,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, 91,1% к уровню аналогичного периода 2025 года (в сопоставимых ценах).