Отключение света 6 июня грозит лишь двум районам Волгограда

Жителей Волгограда в выходной снова ожидают временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В субботу, 6 июня 2026 года, вовсе не массовые, но неприятные отключения света запланировали в жилых домах и организациях лишь двух районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут ремонт и профилактические работы в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Волгоградцам лучше заранее подзарядить гаджеты и перебрать холодильники.