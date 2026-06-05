Объявлен основной состав сборной России на матче с Буркина-Фасо

Начало игры запланировано на 20.00. Как сообщает ИА «Высота 102» к стадиону «Волгоград Арена» продолжают стекаться зрители. Из четырех десятков тысяч билетов на игру нераспроданными остались лишь сотня билетов. Матч сборных в Волгограде состоится при полном аншлаге.