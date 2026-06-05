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Объявлен основной состав сборной России на матче с Буркина-Фасо

В Волгограде до начала матча Россия — Буркина-Фасо остается всего 10 минут. Стал известен.

В Волгограде до начала матча Россия — Буркина-Фасо остается всего 10 минут. Стал известен состав российской команды на этой встрече.

Основной состав: Максименко, Бевеев, Мелёхин, Морозов, Круговой, Баринов, Умяров, Миранчук Ан., Миранчук Ал. (к), Глушенков, Садулаев.

Запасные: Адамов, Митрюшкин, Данилов, Вахания, Сильянов, Батраков, Кисляк, Обляков, Ибрагимов, Кривцов, Петров, Сергеев, Мелкадзе.

Начало игры запланировано на 20.00. Как сообщает ИА «Высота 102» к стадиону «Волгоград Арена» продолжают стекаться зрители. Из четырех десятков тысяч билетов на игру нераспроданными остались лишь сотня билетов. Матч сборных в Волгограде состоится при полном аншлаге.