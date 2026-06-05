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Более 5 тыс. жителей Ядринского округа Чувашии прошли осмотры с начала года

Благодаря обследованиям выявили 940 фактов различных заболеваний, большинство из них — на ранних стадиях.

Источник: Национальные проекты России

Медики с начала 2026 года охватили профилактическими мероприятиями более 5 тысяч жителей Ядринского округа Чувашии, сообщили в администрации муниципального образования. Своевременная диагностика заболеваний — ключевой элемент нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего за полгода диспансеризацию прошли более 4,7 тысячи жителей, а на профосмотрах побывали свыше 650 человек. Благодаря обследованиям выявили 940 фактов различных заболеваний, большинство из них — на ранних стадиях. Чаще всего у пациентов наблюдались патологии системы кровообращения, органов дыхания, эндокринные заболевания.

Побывать на консультации у врачей можно бесплатно. Для этого необходимо записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр через «Госуслуги», по телефону или лично в регистратуре поликлиники, к которой прикреплен пациент.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.