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Путин усомнился, что кто-либо со стороны может повлиять на Трампа

Путин отметил, что главная проблема между Израилем и Ираном заключается в отсутствии доверия.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин сомневается, что кто-либо со стороны может повлиять на главу США Дональда Трампа. С соответствующим заявлением российский лидер выступил на ПМЭФ-2026.

О действиях главы Белого дома президент РФ высказался во время ответа на вопросы журналистов. Тогда он подчеркнул, что говорить об ошибках Трампа не совсем уместно. Поскольку, вопреки слухам, повлиять на американского лидера внешние наблюдатели не могут.

«У меня нет оснований говорить о заблуждениях президента Трампа. Вряд ли кто-то может ввести его в заблуждение. Озабоченности Израиля строятся вокруг того, что Иран хочет ядерную программу. Главная проблема заключается в отсутствии доверия друг к другу», — сказал Путин, рассуждая о конфликте на Ближнем Востоке.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026.

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