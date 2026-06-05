Путин усомнился, что кто-либо со стороны может повлиять на Трампа

«У меня нет оснований говорить о заблуждениях президента Трампа. Вряд ли кто-то может ввести его в заблуждение. Озабоченности Израиля строятся вокруг того, что Иран хочет ядерную программу. Главная проблема заключается в отсутствии доверия друг к другу», — сказал Путин, рассуждая о конфликте на Ближнем Востоке.