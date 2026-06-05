Путин назвал правильным решение Трампа о перемирии с Ираном

Российский лидер отметил, что события на Ближнем Востоке привели к трагедии, включая удары по Ирану и жертвы среди гражданского населения. Он подчеркнул, что у России сложились хорошие отношения со всеми вовлеченными странами. В беседах с иранскими партнерами Москва просит воздержаться от ответных ударов, но слышит аргумент о гибели всего руководства страны и необходимости отвечать на агрессию.