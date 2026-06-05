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«Росатом» и Ростовская область продлили соглашение до 2031 года

Госкорпорация «Росатом» и администрация Ростовской области в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня продлили договор о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор региона Юрий Слюсарь и глава Росатома Алексей Лихачев.

Госкорпорация «Росатом» и администрация Ростовской области в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня продлили договор о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор региона Юрий Слюсарь и глава Росатома Алексей Лихачев.

Действие соглашения, заключенного в 2015 году, решено продлить еще на пять лет, до 2031 года. Ключевым пунктом документа названо совместное развитие Волгодонска — города, который является спутником Ростовской АЭС.

В рамках обновленных договоренностей в ближайшие годы в городе атомщиков запланировано проведение капитального ремонта учреждений образования, повышение уровня медицинских услуг, благоустройство общественных зон и дорожной сети. Кроме того, средства предполагается направить на поддержку комплекса «Умный город Волгодонск».

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