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В развитие связи и цифровых технологий на Дону инвестируют более двух млрд рублей

В отдаленные населенные пункты Ростовской области проведут современную связь.

Источник: Комсомольская правда

На Петербургском международном экономическом форуме договорились о реализации новых проектов. В развитие связи и цифровых технологий на Дону инвестируют более двух миллиардов рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

— Областное правительство готово оказывать содействие нашим партнерам по вопросам реализации инвестиционных проектов, в том числе в части подключения к сетям, — отметил первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

Соглашения подписали с двумя крупными телекоммуникационными компаниями. Специалисты намерены обеспечить качественными услугами удаленные населенные пункты. Также планируется развивать систему «Безопасный город», интеллектуальные транспортные сети и цифровизацию ЖКХ.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь обсуждал перспективы этой сферы с руководителями других операторов. Сотрудничество позволит значительно повысить качество связи в регионе.

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