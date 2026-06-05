Главные новости за неделю 1 — 5 июня 2026 года

Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2026
На Петербургском международном экономическом форуме прошло пленарное заседание с участием президента России. Главные заявления главы государства — в материале.
ВСУ атаковали автобус с людьми в ДНР
3 июня украинский беспилотник в городе Енакиево (ДНР) целенаправленно атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате атаки беспилотника погибли 8 человек. Число пострадавших составило 12 человек.
ВС РФ нанесли удары по Украине в ответ на теракт в Старобельске
Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, а также по аэродромам ВСУ. Атака стала ответом на террористический акт киевского режима в Старобельске.
Франция задержала вышедший из РФ танкер Tagor
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военно-морскими силами страны танкера Tagor, находящегося под международными санкциями. Позднее российский капитан судна был освобожден из-под стражи.
Германия впервые не смогла получить место в Совете Безопасности ООН
Ассамблея ООН впервые не предоставила Германии непостоянное место в Совете Безопасности на 2027−2028 годы. Свое поражение Берлин объяснил поддержкой Израиля и Украины, которая якобы стоила Германии ключевых голосов в Генеральной Ассамблее.