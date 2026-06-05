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Главные новости за неделю 1 — 5 июня 2026 года

Дайджест главных новостей 1 — 5 июня 2026 года. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2026

Источник: Reuters

На Петербургском международном экономическом форуме прошло пленарное заседание с участием президента России. Главные заявления главы государства — в материале.

ВСУ атаковали автобус с людьми в ДНР

Источник: Reuters

3 июня украинский беспилотник в городе Енакиево (ДНР) целенаправленно атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате атаки беспилотника погибли 8 человек. Число пострадавших составило 12 человек.

ВС РФ нанесли удары по Украине в ответ на теракт в Старобельске

Источник: Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, а также по аэродромам ВСУ. Атака стала ответом на террористический акт киевского режима в Старобельске.

Франция задержала вышедший из РФ танкер Tagor

Источник: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военно-морскими силами страны танкера Tagor, находящегося под международными санкциями. Позднее российский капитан судна был освобожден из-под стражи.

Германия впервые не смогла получить место в Совете Безопасности ООН

Источник: Reuters

Ассамблея ООН впервые не предоставила Германии непостоянное место в Совете Безопасности на 2027−2028 годы. Свое поражение Берлин объяснил поддержкой Израиля и Украины, которая якобы стоила Германии ключевых голосов в Генеральной Ассамблее.

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