Врач назвала первые симптомы психических расстройств

Тревожными можно назвать симптомы, если они длятся больше двух-трёх недель и мешают жить, — это нарушения сна и аппетита, постоянная тревога или раздражительность, туман в голове, проблемы с памятью и тем более мысли о смерти. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заместитель главного врача по медицинской части КУЗ ВО «ВОКПНД», врач-психотерапевт, психиатр Каролина Кикина.