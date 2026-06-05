Врач назвала первые симптомы психических расстройств

Тревожными можно назвать симптомы, если они длятся больше двух-трёх недель и мешают жить, — это нарушения сна и аппетита, постоянная тревога или раздражительность, туман в голове, проблемы с памятью и тем более мысли о смерти. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заместитель главного врача по медицинской части КУЗ ВО «ВОКПНД», врач-психотерапевт, психиатр Каролина Кикина.
«Особенно важно, если человек перестал мыться, выходить из дома или забросил работу. С такими признаками лучше не ждать “дна”, а обратиться к психиатру или психотерапевту. А заодно проверить щитовидную железу и уровень железа, потому что апатия бывает разной природы», — рекомендует Каролина Кикина.