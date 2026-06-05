Путин заявил, что ВСУ «голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС

В этот же день стало известно, что украинские войска нарушили «режим тишины» на Запорожской АЭС — вражеский дрон осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны России. Инцидент произошел в 13:15 по московскому времени при проведении инженерных работ. Пострадали пять военнослужащих.