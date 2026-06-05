Путин заявил, что ВСУ «голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «совсем голову потеряли», нанося удар по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, атаки украинской армии на предприятие опасны, поскольку ветер с поврежденной станции может подуть и в Европу.
— Если емкости разрушатся, неизвестно куда ветер подует. Может и не в Россию, а в Европу, — приводит слова российского лидера ТАСС.
В этот же день стало известно, что украинские войска нарушили «режим тишины» на Запорожской АЭС — вражеский дрон осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны России. Инцидент произошел в 13:15 по московскому времени при проведении инженерных работ. Пострадали пять военнослужащих.
30 мая гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что беспилотник ВСУ нанес удар по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС и взорвался. Он добавил, что попадание БПЛА в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС является первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.