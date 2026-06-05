Путин заявил, что Россия не поставляла вооружение в Иран

На тему конфликта на Ближнем Востоке глава государства высказался во время ответа на вопросы журналистов. Тогда он выступил с речью, в ходе которой опроверг слухи о якобы поставках Россией вооружения в Иран. Президент подчеркнул, что подобного не происходило. По словам Путина, никаких поставок не было.