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Путин пошутил о волшебстве на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о волшебстве на ПМЭФ-2026, когда неожиданно нашли ручной микрофон на пленарном заседании.

Источник: © РИА Новости

В пятницу глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). В ходе него организаторы не рассчитали нужное количество ручных микрофонов, поэтому Министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауда попросили подняться и выступить со сцены. Однако в этот же момент принесли микрофон, модератор заседания сказала: «Просто волшебство какое-то», на что президент РФ ответил ей: «Вы в России!».

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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