Путин пошутил о волшебстве на ПМЭФ

В пятницу глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). В ходе него организаторы не рассчитали нужное количество ручных микрофонов, поэтому Министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауда попросили подняться и выступить со сцены. Однако в этот же момент принесли микрофон, модератор заседания сказала: «Просто волшебство какое-то», на что президент РФ ответил ей: «Вы в России!».