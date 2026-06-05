В Башкортостане отремонтировали участок дороги у села Макарово

Рабочие привели в порядок 8 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Башкортостане, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Капитальный ремонт выполнили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Раньше на участке вблизи села Макарово было гравийное покрытие. Долгие годы местные жители сталкивались с трудностями при проезде. В ходе работ подрядная организация укрепила обочины и основание дороги, уложила асфальтовое покрытие, нанесла разметку.
«Работы на этой трассе будут продолжены. В ближайших планах — капитальный ремонт участка протяженностью 15,5 километра. В дальнейшем данная трасса будет служить альтернативой маршруту Уфа — Инзер — Белорецк. По ней можно добраться до живописных мест и туристических объектов в Ишимбайском, Бурзянском, Белорецком и Абзелиловском районах», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.