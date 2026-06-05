В Башкортостане отремонтировали участок дороги у села Макарово

«Работы на этой трассе будут продолжены. В ближайших планах — капитальный ремонт участка протяженностью 15,5 километра. В дальнейшем данная трасса будет служить альтернативой маршруту Уфа — Инзер — Белорецк. По ней можно добраться до живописных мест и туристических объектов в Ишимбайском, Бурзянском, Белорецком и Абзелиловском районах», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.