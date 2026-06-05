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Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Главу РПЦ в аэропорту встретили представители духовенства и власти.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

В аэропорту «Храброво» руководителя РПЦ встретили замгубернатора Калининградской области, руководитель аппарата Правительства Калининградской области Наталья Шимченок, митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, епископ Черняховский и Славский Николай, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ и бывший мэр Калининграда Александр Ярошук.

В ходе визита, который официально продлится 6−7 июня, патриарх проведет собрание духовенства Калининградской митрополии, совершит богослужения в храмах Калининграда и проведет встречу с руководством региона.

Также известно, что он освятит памятник князю Владимиру в центре Калининграда.

Напомним, после избрания на патриарший престол Святейший оставался правящим архиереем Калининградской епархии. В 2016 году в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия. Ее главой остается патриарх Кирилл.

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