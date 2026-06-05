Стал известен состав сборной России в матче против Буркина-Фасо

Ранее стало известно, что за день до товарищеского матча с Буркина-Фасо расположение сборной России покинули четыре игрока. В числе выбывших — голкипер Станислав Агкацев, полузащитник Артём Карпукас и защитники Игорь Дивеев с Даниилом Денисовым. Именно Дивеев выходил с капитанской повязкой в недавней встрече с Египтом, которая завершилась минимальным поражением (0:1). Карпукас тогда появился на поле после перерыва, получив жёлтую карточку. Денисов так и не сыграл, а Агкацев отстоял в воротах все 90 минут без замен.