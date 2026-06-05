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Стал известен состав сборной России в матче против Буркина-Фасо

Алексей Миранчук возглавит сборную России по футболу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Встреча пройдёт 5 июня в Волгограде и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Согласно официальному заявлению национальной команды, в стартовом составе выйдут: вратарь Александр Максименко, защитники Мингиян Бевеев, Виктор Мелехин, Евгений Морозов, Данил Круговой, полузащитники Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук (капитан), а также нападающие Максим Глушенков и Лечи Садулаев. Таким образом, братья Миранчуки начнут матч с первых минут.

Ранее стало известно, что за день до товарищеского матча с Буркина-Фасо расположение сборной России покинули четыре игрока. В числе выбывших — голкипер Станислав Агкацев, полузащитник Артём Карпукас и защитники Игорь Дивеев с Даниилом Денисовым. Именно Дивеев выходил с капитанской повязкой в недавней встрече с Египтом, которая завершилась минимальным поражением (0:1). Карпукас тогда появился на поле после перерыва, получив жёлтую карточку. Денисов так и не сыграл, а Агкацев отстоял в воротах все 90 минут без замен.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.