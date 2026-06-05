Росавиация: Сверхзвуковые пассажирские самолеты могут вернуться через 20 лет

«Понимая, что мир за этот период очень сильно изменился, и мы уже на сегодняшний день, как авиационная держава, понимаем уровень нашего технологического развития, то вопрос со сверхзвуковым самолетом, наверное, в какой-то период времени будет актуален… Наверное, в горизонте 20 лет это довольно актуальный вопрос будет, потому что люди хотят быстрее перемещаться», — сказал Ядров.