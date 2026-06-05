В Финляндии сформировали сухопутные войска НАТО: где они располагаются

Многонациональный штаб получил название — FLF Finland. Он будет действовать совместно со шведской боевой группой, которая находится на базе в Бодене. Оба подразделения будут напрямую подчинены главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу. Шведский батальон численностью около 600 человек составит основу формирования.