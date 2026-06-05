Барбара Брыльска отмечает 85-летие

С 1967 по 1970 год по телевидению шел военный шпионский детектив «Ставка больше, чем жизнь» с участием Брыльской: сериал был очень популярен в СССР — и не только потому, что советский телезритель был не слишком знаком с этим жанром, но и благодаря красоте актеров и особенно актрис. Кроме того, Барбара Брыльска начала сниматься в картинах других стран соцлагеря — ГДР, СССР, Югославии. Впервые она появилась в советской картине в 1969 году: это был фильм «Освобождение: Прорыв» о военных событиях 1943 года.