Зампред КНР Хань Чжэн: развитие связей Китая и РФ повышает благосостояние стран

Развитие двусторонних отношений между Россией и Китаем повышает благосостояние стран и их народов. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«Развитие китайско-российских отношений и углубление таких связей и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям уже показывают, что это реально содействует развитию каждой из стран», — отметил представитель КНР.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными партнерами. Как подчеркнул глава государства, основа отношений Москвы и Пекина вырабатывалась веками из-за огромной общей границы. Договор, который лежит в основе взаимодействия стран, также является базой для достижения совместных результатов.
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026.