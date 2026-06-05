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Зампред КНР Хань Чжэн: развитие связей Китая и РФ повышает благосостояние стран

Хань Чжэн заявил, что углубление сотрудничества России и Китая содействует развитию каждой из стран.

Источник: Комсомольская правда

Развитие двусторонних отношений между Россией и Китаем повышает благосостояние стран и их народов. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Развитие китайско-российских отношений и углубление таких связей и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям уже показывают, что это реально содействует развитию каждой из стран», — отметил представитель КНР.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными партнерами. Как подчеркнул глава государства, основа отношений Москвы и Пекина вырабатывалась веками из-за огромной общей границы. Договор, который лежит в основе взаимодействия стран, также является базой для достижения совместных результатов.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026.