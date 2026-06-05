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«Нам никто так не говорит»: Путин заявил, что России не могут запретить поставлять оружие в Индию

Путин: России никто не может приказать не поставлять вооружение в Индию.

Источник: Комсомольская правда

Ни одна страна не может приказать России не поставлять вооружение в Индию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ПМЭФ-2026.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Дели не подвержено политической конъектуре. И именно поэтому страны могут делать исключительно то, что посчитают нужным.

«Мы будем делать то, что считаем нужным делать для себя и выполнять обязательства перед нашими партнерами. Тем более перед такими как Индия», — сказал Путин.

Тогда же российский лидер высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что считает решение по перемирию между США и Ираном правильным. При этом Путин сомневается в способности какой-либо внешней стороны повлиять на Трампа.

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