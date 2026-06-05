Ветеранов СВО учат красиво говорить перед зрителями

Будущих спикеров, большинство из которых состоят в кадровой программе «Сталинградский призыв», учат убедительно и грамотно доносить свои мысли, выстраивать логику выступления, уверенно владеть голосом и жестами, а также профессионально справляться с волнением и без труда отвечать на сложные вопросы. К слову, попробовать свои силы в ораторском искусстве волгоградцам предложили после первого же занятия — всего за минуту им предстояло увлечь слушателей тремя интересными фактами из собственной биографии. Следующее занятие пройдёт в Лектории ВГСПУ уже в субботу.