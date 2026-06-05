Путин: Россия готова поставлять Су-57 в Индию

Президент подчеркнул, что Су-57 — это превосходная и современная машина, самая эффективная на сегодняшний день. Тем не менее, Москва готова к поставкам этих самолетов. Путин добавил, что в кабине Су-57 могут находиться два пилота, а сама эта машина может эффективно использоваться в качестве командного пункта.