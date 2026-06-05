В Тульской области бойцов СВО пригласили на конкурс «Лучший по профессии»

«Региональный этап конкурса в номинации “Второй старт” позволит нашим парням не только представить регион на федеральном уровне, но и поделиться своими историями, которые обязательно помогут другим участникам СВО, возвращающимся из зоны боевых действий. Региональный этап номинации пройдет в центре “Герой 71”, мы планируем сделать не просто соревнование, а настоящий семейный день и рассказать о наших героях», — сказал министр труда Тульской области Алексей Федосеев.