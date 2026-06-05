В Тульской области бойцов СВО пригласили на конкурс «Лучший по профессии»

Участникам СВО из Тульской области показали, как подать заявку на участие в конкурсе «Лучший по профессии», который проводят по нацпроекту «Кадры», сообщили в региональном центре занятости населения.
Специалисты также поделились с ветеранами спецоперации информацией о сроках и порядке проведения соревнования. Так, региональный этап состоит из трех модулей: «История возвращения к профессии», тестовых заданий и видеовизитки. Участников СВО приглашают попробовать свои силы в номинации «Второй старт». Подать заявку можно по ссылке.
«Региональный этап конкурса в номинации “Второй старт” позволит нашим парням не только представить регион на федеральном уровне, но и поделиться своими историями, которые обязательно помогут другим участникам СВО, возвращающимся из зоны боевых действий. Региональный этап номинации пройдет в центре “Герой 71”, мы планируем сделать не просто соревнование, а настоящий семейный день и рассказать о наших героях», — сказал министр труда Тульской области Алексей Федосеев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.