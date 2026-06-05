Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа «Корни» разогрела болельщиков сборной России в Волгограде

Известная российская группа «Корни» выступила на площади у «Волгоград Арены» перед товарищеским матчем сборных.

Известная российская группа «Корни» выступила на площади у «Волгоград Арены» перед товарищеским матчем сборных России и Буркина-Фасо.

Выход легендарной группы на сцену вызвал бурные овации у волгоградских болельщиков.

— Артисты зарядили энергией волгоградцев перед матчем. Все подпевали известные хиты группы и плясали. Участники бэнда активно выходили к залу, чтобы поприветствовать зрителей, — сообщают корреспонденты ИА «Высота 102».

Некоторым счастливчикам удалось получить автографы музыкантов и сделать с ними фото на память.

Тысячи болельщиков продолжают стягиваться к трибунам.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU.